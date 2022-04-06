Нехватка витаминов. При малоподвижном образе жизни, как правило мы перестаем правильно питаться, отсюда и вытекает недостаток витаминов. И если у вас выявили недостаток железа, это вполне веская причина выпадения волос. Необходимо включить в рацион питания белок и часто быть на свежем воздухе. Если в организме дефицит витамина А, это приводит к ломкости.

Остеохондроз. Да, да, даже проблемы с позвоночником, именно с шейным отделом могут повлиять на состояние волос. Если болезнь затянулась, то нарушается тонус сосудов, замедляется циркуляция крови. Кожа головы получает недостаточное питание и волосы выпадают.

Гормональный сбой. Если в организме наблюдается нарушение гормонального фона, в частности если нарушен уровень тестостерона, это влияет на луковицы волос. Может начаться их выпадение.

Диета. Если вы занялись своим телом и решили скинуть пару тройку лишних килограмм, то не мучайте себя голоданием, питайтесь правильно. Иначе все это приведет к истощение организма и естественно к выпадению волос.

Неправильная работа кишечника. Нарушение пищеварительной системы, а также неправильной работы желудочно-кишечного тракта также отражается волосах. Именно кишечник попадает в кровь большая часть витаминов.

Депрессия. Эмоциональное состояние человека может влиять на внешний вид. Если у человека стрессовое состояние, то может начаться выпадение волос. При перенапряжении, у человека не может вырабатываться достаточный уровень гормонов отвечающих за состояние волосяных луковиц.

Отметим, что также причинами выпадения волос могут быть проведенная химиотерапия, вредные привычки, наследственность и даже воздействие на волосяной покров некачественной краской.