- Нехватка витаминов. При малоподвижном образе жизни, как правило мы перестаем правильно питаться, отсюда и вытекает недостаток витаминов. И если у вас выявили недостаток железа, это вполне веская причина выпадения волос. Необходимо включить в рацион питания белок и часто быть на свежем воздухе. Если в организме дефицит витамина А, это приводит к ломкости.
- Остеохондроз. Да, да, даже проблемы с позвоночником, именно с шейным отделом могут повлиять на состояние волос. Если болезнь затянулась, то нарушается тонус сосудов, замедляется циркуляция крови. Кожа головы получает недостаточное питание и волосы выпадают.
- Гормональный сбой. Если в организме наблюдается нарушение гормонального фона, в частности если нарушен уровень тестостерона, это влияет на луковицы волос. Может начаться их выпадение.
- Диета. Если вы занялись своим телом и решили скинуть пару тройку лишних килограмм, то не мучайте себя голоданием, питайтесь правильно. Иначе все это приведет к истощение организма и естественно к выпадению волос.
- Неправильная работа кишечника. Нарушение пищеварительной системы, а также неправильной работы желудочно-кишечного тракта также отражается волосах. Именно кишечник попадает в кровь большая часть витаминов.
- Депрессия. Эмоциональное состояние человека может влиять на внешний вид. Если у человека стрессовое состояние, то может начаться выпадение волос. При перенапряжении, у человека не может вырабатываться достаточный уровень гормонов отвечающих за состояние волосяных луковиц.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.