Обратите внимание: для получения 5% кешбэка необходимо оплачивать покупки карточкой СберБанк через POS-терминальную сеть СберБанка.

Гарантированный 5% кешбэк приходит в конце месяца на карту реальными деньгами, которые можно использовать не только в мобильном приложении Банка. Максимальный кешбэк – 15 000 тенге в месяц.Ещё одна прекрасная новость для клиентов: теперь в приложении Sber KZ. Для этого нужно зайти в раздел «Платежи» и выбрать иконку «БВУ РК Переводы», забить номер карты, на которую переводятся средства и провести операцию. Комиссия составит 0,95% от суммы. Минимальная сумма комиссии – 200 тенге. СберБанк постоянно работает над улучшением сервисов и продолжает дополнять свои карты опциями, которые делают использование безналичных денег еще привлекательнее. Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.