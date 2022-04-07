Посмотреть эту публикацию в Instagram

- По прибытию на место происшествия выяснилось, что происходит возгорание сухой травы на ориентировочной площади восемь гектар. В ликвидации задействованы 16 сотрудников специализированной пожарной части Талгара, четыре работника Алатауского сельского округа, 10 работников Иле-Алатауского Национального парка, - рассказали в ведомстве.

Скриншот с видео Видео со сгоревшими могилами появилось в Instagram-паблике. В описании говорится, что пожар на кладбище близ села Алмалык повредил около десяти могил.В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что сообщение о возгорании сухостоя поступило в 13:52 шестого апреля.Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать сухую траву.