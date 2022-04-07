Огонь от горящего сухостоя дошёл до кладбища в Алматинской области
Спасатели не исключают, что причиной пожара могло стало неосторожное обращение с огнём, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Видео со сгоревшими могилами появилось в Instagram-паблике . В описании говорится, что пожар на кладбище близ села Алмалык повредил около десяти могил.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что сообщение о возгорании сухостоя поступило в 13:52 шестого апреля.
- По прибытию на место происшествия выяснилось, что происходит возгорание сухой травы на ориентировочной площади восемь гектар. В ликвидации задействованы 16 сотрудников специализированной пожарной части Талгара, четыре работника Алатауского сельского округа, 10 работников Иле-Алатауского Национального парка, - рассказали в ведомстве.
Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать сухую траву.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!