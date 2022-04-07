Фармацевт перепутал лекарства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 30 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в Павлодаре, сообщает Polisia.kz. Жительница купила в аптеке для своего трёхлетнего ребёнка препарат, выписанный врачом.
- После приёма лекарства малолетний стал плохо себя чувствовать, появилась рвота. Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребёнок был госпитализирован в больницу с диагнозом «отравление антидепрессантами», - рассказали в полиции Павлодарской области.
Как выяснилось, фармацевт ошиблась и продала женщине лекарство не по назначению. В отношении неё начало досудебное расследование «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».