Недостаточный уровень грамотности населения в вопросах здоровья является главной проблемой почти всех стран. Причём это характерно как для развитых, так и для развивающихся стран. Согласно исследованию, проведённого в Англии, США, Австралии и Канаде - низкий уровень грамотности здоровья у 20-50% населения. Почти половине взрослого населения США не хватает грамотности для эффективного использования системы здравоохранения. Основная причина смерти в мире – хронические неинфекционные заболевания, на которые приходится 71% от всех случаев смерти. Это и злокачественные новообразования, заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет второго типа. От большей части этих болезней полностью избавиться невозможно, но возможно увеличить продолжительность жизни и сохранить её качество, именно за счёт высокого уровня грамотности населения.Сейчас по причине антимикробной устойчивости погибают порядка 700 тысяч человек в год во всем мире. И данный показатель будет увеличиваться из в года в год. По мнению экспертов, если ситуация по применению антибиотиков не изменится, то к 2050 году антимикробная резистентность (когда антибиотики из-за частного приёма уже перестанут действовать на бактерии - прим. автора) станет причиной 10 млн смертей ежегодно и превысит смертность от злокачественных новообразований. Да, в период пандемии резко увеличилось количество приёма антибиотиков. Причины, на мой взгляд две: 1. Антибактериальная терапия входит в алгоритм лечения пневмонии бактериальной, а также при лечении коронавирусной пневмонии на стационарном уроне. 2. Низкая грамотность населения по данному вопросу. Когда пациент, минуя медицинского работника, сам себе или своему ребёнку назначает антибиотики. Назначения антибиотиков медицинскими работниками имеет тенденцию к уменьшению, так как медицинское сообщество понимает всю серьёзность данного вопроса. Но среди граждан приём самостоятельно антибиотиков остаётся очень высоким.Согласно статистическим данным нашей организации, за первый квартал 2022 года увеличился показатель вакцинации среди детей, а также среди детей, ранее отказывающихся от вакцинации. И на мой взгляд, изменения взгляда родителей на данный вопрос, связан с пандемией, а также массовой вакцинацией от COVID-19, которая дала положительный результат не только у нас в стране, но и по всему миру.Медицинское сообщество может и влияет на данный показатель, начиная со школы. На уровне школы медицинскими работниками проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, в том числе по распитию алкогольных напитков. На уровне поликлиники и стационара, это профилактические беседы, обучение в школах здоровья. Но как показывает опыт, человек обращается в медицинскую организацию непосредственно с последствиями потребления алкогольных напитков. И здесь большую роль играет само общество, культура питья алкогольных напитков, ценности, которые формируются у человека с детства. Большую роль в формировании этих ценностей вносит на данный момент – интернет, социальные сети.Казахстанцы едят мясо, в основном, по традиции. Так как казахи были кочевым народом, проживавшем в тяжёлых условиях - в открытой степи. Среда обитания требовала постоянного насыщения энергетической пищей, какой является жирное мясо. Эта привычка, слагавшаяся веками, дошла и до наших дней. Но на данный момент имеется тенденция к увеличению количества людей, которые пересматривают культуру питания, с увеличением количества овощей и фруктов. При этом данная тенденция больше наблюдается среди молодых людей, что отрадно. В обществе уже формируется культура правильного питания, так как люди понимают, что на качество жизни и продолжительность это имеет большое влияние.В данном вопросе очень большой сдвиг в положительную сторону. Женщины активно прислушиваются к советам медицинских работников, улучшилось взаимопонимание, а также возросло доверие. Это видно и по посещениям к участковым врачам, кабинета здорового ребёнка и школы здоровья. На уровне поликлиники действуют «Школа для будущих мам», «Школа молодых мам», Школа здорового ребёнка» при кабинете развития ребёнка. В отделении педиатрии нашей поликлиники открыт Ситуационный центр, где мамы могут научится уходу за ребёнком. Увеличилось и количество детей, получивших вакцинацию, среди ранее отказывающихся, что является показателем доверия.Да. И мы продолжим развивать культуру солидарной ответственности населения за здоровье. В качестве показательного примера можно отметить профилактические и скрининговые осмотры здорового населения на ранее выявление хронических заболеваний и онкопатологии. Сегодня население получает достаточно информации о доступности медицинских услуг. Участковая служба врачей общей практики и педиатрии на связи со своими пациентами в режиме 24/7. Обратная связь как раз-таки и укрепляет доверие общества к системе здравоохранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.