Со слов Дунекова, маленькая и хрупкая подозреваемая живёт от дома, где убили женщину, в полутора километрах. Она работает швеёй в одном из частных домов, расположенных поблизости к её дому. Живёт с мужем, тремя несовершеннолетними детьми и пожилой свекровью. Как заботливая мама успевает всё делать по дому и работать. Юрист говорит, что следователь не учитывает того, что подозреваемая уже в 17:25 забирала ребёнка из школы, это может подтвердить учитель. И самое главное, по словам юриста, она попала под подозрение, потому что 10 марта сдала свои золотые серьги и кольцо в ломбард, расположенный в районе центрального рынка. Мужчину удивляет, то что по делу всего один свидетель и он является сотрудником департамента полиции, работающим в Бокейординском районе.
- В обвинительном акте указаны какие-то выдуманные подробности. Дело в том, что по материалам дела подозреваемая якобы увидела погибшую Негметову в 15:00 возле магазина (не в самом магазине, так как там есть камеры) в Казахауле, приметила на ней массивные серьги и обручальное кольцо и последовала за ней домой. На дорогу (от магазина до дома убитой), по версии следствия, у них ушла половина часа, на самом деле там путь ленивым шагом займет всего лишь 10 минут. Зашла за ней в дом, убедилась что никого нет, достала складной нож, хотя следствием ещё не установлено орудие убийства, нанесла ей серьёзные ножевые ранения в область груди. Затем сняла золото, прошла в спальню, нашла там печатку и ушла. К сожалению, не нашлось свидетелей, которые её там заметили, - рассказывает мужчина.
- В показаниях свидетель рассказывает, что с 10 по 13 марта находился в Уральске, у него умер отец и шла подготовка к похоронам. 13 марта он был на рынке и решил выбрать жене подарок. Тогда ему и встретилась женщина, похожая на подозреваемую и отвела его в тот самый ломбард. По времени это было в 16:00. При выборе золотого подарка жене он фотографировал серьги и отправлял фото супруге. Именно тогда ему попались на глаза те самые серьги, которые были приложены к сводке по резонансному делу. Он отправился в Бокейординский район и доложил об этом своему начальству, - рассказывает Базар Дунеков. - Сотрудник полиции обязан был ещё в ломбарде задержать подозреваемую, но он по какой-то причине этого не сделал. Почему в тот момент он не сообщил в полицию о местонахождении подозреваемой?Между тем юрист утверждает, что именно 13 марта подозреваемая ранним утром отправилась вместе с мужем в Казталовский район на свадьбу. Об этом свидетельствуют видео и фото с торжества. Приехали с тоя они только на следующий день, 14 марта.
- Полицейские распространили видеоролик, где якобы запечатлена подозреваемая. Особая примета - она косолапила. Обвиняемая в убийстве совсем не похожа на ту женщину из видео. Она маленького роста. Что говорить, у неё 36 размер ноги. Хотя по материалам дела, у убийцы 39-40 размер ноги. Задержание происходило 30 марта. Были допущены грубые нарушения. Подозреваемую посадили на стул в прихожей и приказали не двигаться. Вывернули все вещи в доме. Нашли те, на которых имеются пятна бурого цвета. Мы просим провести экспертизу, узнать чья кровь на вещах, но оказалось, что нет реактивов для проведения данного анализа. Ждём! Мы просим предоставить данные по геолокации, где была подозреваемая в момент убийства и 13 марта, но опять же никто и не торопится провести её. Есть ещё одна случайность. Нам стало известно, что буквально на днях в отделение полиции Зачаганска была доставлена женщина, схожая с тем фотороботом, который распространили стражи порядка. Но куда делась эта подозреваемая, нам неизвестно. Есть её фото и это одно лицо с фотороботом, - рассказал мужчина.Базар Дунеков считает, что полицейские задержали не того человека, настоящая убийца пенсионерки ещё не задержана, а невинная женщина содержится в следственном изоляторе. Редакция «МГ» направила запрос в департамент полиции ЗКО, и после получения ответов опубликует их. Напомним, об убийстве пожилой женщины в Казахауле (микрорайон в посёлке Зачаганск) стало известно вечером 10 марта. В WhatsApp распространилось аудиосообщение, в котором говорится, что женщину убили днём, когда она находилась дома одна. На следующий день подробности произошедшего рассказал сын убитой. В полиции сообщили, что преступник забрал с места преступления золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку. 28 марта полицейские распространили видео с предполагаемой подозреваемой в убийстве. Шестого апреля начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов заявил, что подозреваемую задержали. Она ранее не была судима и на учёте в органах внутренних дел не состояла. Кроме того, во время обыска по месту жительства были обнаружены вещественные доказательства, такие как окровавленная одежда и нож.