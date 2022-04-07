- В обвинительном акте указаны какие-то выдуманные подробности. Дело в том, что по материалам дела подозреваемая якобы увидела погибшую Негметову в 15:00 возле магазина (не в самом магазине, так как там есть камеры) в Казахауле, приметила на ней массивные серьги и обручальное кольцо и последовала за ней домой. На дорогу (от магазина до дома убитой), по версии следствия, у них ушла половина часа, на самом деле там путь ленивым шагом займет всего лишь 10 минут. Зашла за ней в дом, убедилась что никого нет, достала складной нож, хотя следствием ещё не установлено орудие убийства, нанесла ей серьёзные ножевые ранения в область груди. Затем сняла золото, прошла в спальню, нашла там печатку и ушла. К сожалению, не нашлось свидетелей, которые её там заметили, - рассказывает мужчина.