Илье Смирнову необходимо сделать операцию по удалению катаракты, которую он приобрёл после предыдущего хирургического вмешательства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Девятимесячный малыш из Уральска может ослепнуть из-за катаракты Илья Смирнов В августе прошлого года в редакцию «МГ» обратилась мама на тот момент двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге. Сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию, которая прошла успешно. Но Илье назначили операцию на левый глаз. 31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге. Чудо совершилось, менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать недостающую сумму. В марте этого года Галина вновь обратилась к неравнодушным казахстанцам за помощью. Она рассказала, что сейчас поставлен диагноз на правый глаз «Субкомпенсированная врождённая оперированная развитая глаукома, заднекапсулярная катаракта, миопия средней степени с астигматизмом». На операцию нужно было 1,5 миллиона тенге. Семья самостоятельно открывала сборы в социальных сетях, им удалось собрать 600 тысяч тенге, ещё 200 тысяч тенге оставалось с прошлой поездки. И 550 тысяч тенге было перечислено неравнодушными казахстанцами после публикации в «МГ».
- Я благодарна каждому, кто нам помог. Набрать такую сумму было очень сложно. Переживаешь за каждую копейку, экономишь абсолютно на всём, лишь бы свозить ребёнка и сделать ему операцию. Откладывать самим не получается, есть дети, которые просят кушать. Их нужно кормить, одевать. А сейчас груз с плеч, люди писали, звонили, интересовались состоянием нашего малыша, перечисляли разные сумму от 100 тенге до 50 тысяч тенге. И когда оставалось собрать 150 тысяч тенге - сбор остановился. Нас выручил коллега мужа, он нам занял недостающую сумму, - рассказала Галина.
Сейчас мама с малышом отправились в Санкт-Петербург. 11 апреля их ждут в клинике. Галина пообещала предоставить все чеки и документацию о пройденном медицинском лечении и операции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.