Стражи порядка заявили, что имеют неопровержимые доказательства причастности задержанной к преступлению, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Дом, где жила убитая
Убийство 72-летней пенсионерки Райхан Негметовой произошло
9 марта. Труп женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружил сын
погибшей. Выяснилось, что из дома были похищены золотые изделия: обручальное кольцо, серьги и печатка. 6 апреля начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов рассказал, что убийство раскрыто
– подозреваемая 35-летняя жительница поселка Зачаганск. Женщина с санкции суда арестована на два месяца.
Позже в редакцию обратился друг семьи подозреваемой в убийстве, юрист Базар Дунеков, который считает, что полицейские задержали
не того человека. Он заявил, что задержанная не походит под описание фоторобота, и не похожа на женщину, видео
с которой распространили полицейские.
Между тем правоохранители настаивают, что ими получены достоверные сведения о причастности задержанной.
- Установлено, что убийство совершено в обеденное время, в период с 13:00 до 15:00 часов, когда потерпевшая находилась в доме одна. В ходе осмотра места происшествия порядок в доме был нарушен. Убийца использовал перчатки и пытался скрыть следы преступления. Прямых свидетелей и очевидцев преступления не было. Преступление было неочевидным, мотивы и цели злоумышленника не ясны. Потерпевшая ничем не выделялась, то есть являлась пенсионером, большие суммы денег не имела, в конфликты ни с кем не вступала, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
С момента совершения убийства и до его раскрытия проведена масштабная и кропотливая работа, заверяют в ведомстве.
- Только подворным обходом в районе места преступления охвачено более 700 домов. За 21 день раскрытия преступления нами отработано около тысячи человек. Чтобы ничего не упустить из виду неоднократно приходилось возвращаться обратно и некоторых людей проверять повторно. Проведён тщательный анализ всей собранной информации, в том числе наработанной оперативным путём. В результате получены достоверные сведения о причастности к данному преступлению жительницы Уральска, гражданки «А» 1987 года рождения. Она ранее не судима, на учёте в органах внутренних дел не состояла. После её задержания провели обыски по месту жительства, где обнаружили окровавленную одежду, орудие преступления – нож и другие доказательства, - заявили в пресс-службе департамента.
В полиции добавили, что «при наличии неопровержимых доказательств, свою причастность
к особо тяжкому преступлению она отрицает. Но это её законное право. Окончательное решение будет принято судом».
