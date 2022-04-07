- Во время строительства наши земляки, гости нашего города испытывали множество неудобств, когда использовали временный терминал. Много критики, конечно, было в наш адрес. Нашей задачей было построить хороший терминал, который долго будет служить нашему региону, будет удобным для пассажиров. Хочу поблагодарить всех за то, что с пониманием отнеслись к этому. Мы достигли своей цели. Благодарю компанию КПО б.в. за очередной инфраструктурный социальный объект, а также строительные компании, проектировщиков, компанию по озеленению и многих других. Они доказали, что казахстанские компании на высоком уровне могут строить такие объекты, - подчеркнул Гали Искалиев.Стоимость всего проекта составляет 6,6 миллиардов тенге. В терминале аэропорта имеется всё необходимое для комфортного пребывания пассажиров, в том числе комната матери и ребенка, комната для отдыха людей с ограниченными возможностями, рестораны, бутики, современный зал ожидания, конференц-зал и многое другое. В здании установлено зарубежное оборудование, есть парковочная зона на 120 авто. Первым регистрацию в новом терминале прошёл чемпион мира по батутной гимнастике - 12-летний Ислам Кабдолов, которому глава региона обещал купить билет в Лос-Анджелес на Олимпиаду в 2028 году. К слову, пока аэропорт будет работать в режиме опытной эксплуатации - в течение нескольких месяцев пройдёт тестирование всего оборудования. В областном акимате подчеркнули, что это международная практика. Напомним, по постановлению премьер-министра страны Алихана Смаилова, ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя героини советского союза Маншук Маметовой. Деньги на строительство выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов. Первый пассажир Ислам Кабдолов Вот так выглядит зал ожидания Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.