Реконструкция велась за счёт средств КПО б.в., передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новый терминал аэропорта за 6,6 млрд тенге открыли в Уральске Сегодня, седьмого апреля, в Уральске состоялось официальное открытие нового терминала международного аэропорта. Для горожан это долгожданное событие, которого пришлось ждать почти два года. В церемонии открытия приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, генеральный директор КПО б.в. Джанкарло Рую и жители региона. После реконструкции площадь терминала составляет 10 тысяч квадратных метров, в час здесь могут обслуживать до 400 пассажиров. Пропускная способность воздушной гавани составляет 600 тысяч человек в год. Кроме этого, увеличивается количество направлений - отныне из местного аэропорта пассажиры смогут вылетать по 15 направлениям, появятся новые рейсы в Амстердам, Москву, Киев, Стамбул, Санкт-Петербург, Абу-Даби, Атырау и Шымкент. Гали Искалиев поздравил собравшихся и поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве объекта.
- Во время строительства наши земляки, гости нашего города испытывали множество неудобств, когда использовали временный терминал. Много критики, конечно, было в наш адрес. Нашей задачей было построить хороший терминал, который долго будет служить нашему региону, будет удобным для пассажиров. Хочу поблагодарить всех за то, что с пониманием отнеслись к этому. Мы достигли своей цели. Благодарю компанию КПО б.в. за очередной инфраструктурный социальный объект, а также строительные компании, проектировщиков, компанию по озеленению и многих других. Они доказали, что казахстанские компании на высоком уровне могут строить такие объекты, - подчеркнул Гали Искалиев.
Стоимость всего проекта составляет 6,6 миллиардов тенге. В терминале аэропорта имеется всё необходимое для комфортного пребывания пассажиров, в том числе комната матери и ребенка, комната для отдыха людей с ограниченными возможностями, рестораны, бутики, современный зал ожидания, конференц-зал и многое другое. В здании установлено зарубежное оборудование, есть парковочная зона на 120 авто. Первым регистрацию в новом терминале прошёл чемпион мира по батутной гимнастике - 12-летний Ислам Кабдолов, которому глава региона обещал купить билет в Лос-Анджелес на Олимпиаду в 2028 году. К слову, пока аэропорт будет работать в режиме опытной эксплуатации - в течение нескольких месяцев пройдёт тестирование всего оборудования. В областном акимате подчеркнули, что это международная практика. Напомним, по постановлению премьер-министра страны Алихана Смаилова, ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя героини советского союза Маншук Маметовой. Деньги на строительство выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов.    