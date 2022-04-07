- Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали резаное ранение на шее, колото-резаные раны грудной клетки, живота и левой ключичной области. Следствием установлен 44-летний подозреваемый, который незадолго до преступления находился в гостях у убитого, - рассказал начальник отдела полиции при управлении Турксибского района Мейирхан Жанабаев.

Фото: ДП Алматы В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что пожар произошёл в доме на улице Остроумова. После локализации возгорания в одной из комнат огнеборцы обнаружили труп мужчины. Позже выяснилось, что убитый - хозяин дома.Как оказалось, мужчины распивали спиртное и в ходе посиделок произошла ссора. Задержанный заявляет, что первым за нож схватился его собутыльник, а он смог вырвать орудие и нанести удары. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый имитировал пожар. Что случилось на самом деле, установит следствие. Дело заведено по статье «Убийство».