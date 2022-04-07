В Кызылординской и Жамбылской областях назначены новые акимы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Бердибека Сапарбаева от должности акима Жамбылской области, другим указом на эту должность назначен Нуржан Нуржигитов. С апреля прошлого года он занимал пост заместителя акима области. Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик» и Жамбылский гуманитарный технический университет по специальности «Экономист». В разные годы работал в аппарате акима Жуалынского района, аппарате акима Жамбылской области, был заместителем руководителя департамента агентства по делам государственной службы по Жамбылской области, руководителем управления государственной службы и профилактики коррупции областного департамента агентства, руководителем управления сельского хозяйства Жамбылской области, возглавлял областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования, был акимом Байзакского района Жамбылской области. Также своим указом президент освободил Гульшару Абдыкаликову от должности акима Кызылординской области (была единственной в Казахстане женщиной-акимом)Другим указом назначил на этот пост Нурлыбека Налибаева. Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет и Казахский гуманитарно-юридический университет. Трудовую деятельность начал экспертом по нефти и нефтяной продукции. В разные годы занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах, был заместителем акима Кызылорды, руководителем аппарата акима Кызылординской области, акимом Шиелийского района Кызылординской области, акимом Кызылорды и Кызылординской области. С апреля 2021 года работал заведующим отделом регионального развития канцелярии премьер-министра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.