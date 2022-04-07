Постановление о завершении отопительного сезона уже подписано, коммунальщики ожидают повышения температуры воздуха, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Когда в Уральске планируют отключить отопление Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов напомнил, что согласно действующим правилам, для отключения отопления среднесуточная температура воздуха в течение трёх суток должна быть выше +8 градусов.
- Сейчас мы запросили у «Казгидромета» прогноз на неделю. Если будет среднесуточная +8 градусов и дальше в течение трёх дней, будем отключать. Постановление от акимата уже есть, ждём только погоду, - сказал Бекболат Камешов в разговоре с журналистом «МГ».
Ориентировочно завершать отопительный сезон коммунальщики планируют на следующей неделе (11-17 апреля). Согласно данным c сайта Gismeteo, в ближайшие десять дней в Уральске ожидается только плюсовая температура и днём, и ночью.