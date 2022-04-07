Он сменил на посту Махамбета Досмухамбетова, который возглавлял регион с декабря 2019 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Серик Шапкенов назначен новым министром труда Фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Махамбета Досмухамбетова от должности акима Атырауской области, другим указом на эту должность назначен Серик Шапкенов. Серик Шапкенов родился 1979 году в посёлке Каратоба. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности экономист-математик. В разные годы был заместителем акима ЗКО и Атырауской области, госинспектором отдела госконтроля в администрации президента и акимом Атырау. С января 2021 года занимал пост министра труда и социальной защиты населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.