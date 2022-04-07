минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;

минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;

месячный расчетный показатель – 3 180 тенге;

величина прожиточного минимума – 37 389 тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Документ подготовило министерство финансов Казахстана. Согласно поправкам, базовые показатели составляют:Подлежат индексации и пенсионные выплаты по возрасту и выслуге лет - с первого января 2022 года на 7%, с первого апреля 2022 года - на 4%. Проект доступен для публичного обсуждения до 21 апреля. В случае принятия, изменения вступят в силу «задним числом» - с первого апреля 2022 года.