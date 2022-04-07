Проект поправок в закон «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» опубликован на портале «Открытых НПА», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Документ подготовило министерство финансов Казахстана. Согласно поправкам, базовые показатели составляют:
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;
  • месячный расчетный показатель – 3 180 тенге;
  • величина прожиточного минимума – 37 389 тенге.
Подлежат индексации и пенсионные выплаты по возрасту и выслуге лет - с первого января 2022 года на 7%, с первого апреля 2022 года - на 4%. Проект доступен для публичного обсуждения до 21 апреля. В случае принятия, изменения вступят в силу «задним числом» - с первого апреля 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.