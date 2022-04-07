- Угрозы нет, - сообщили в ДЧС. - В Уиле находится начальник департамента по ЧС Маргулан Аманбаев и начальник управления предупреждения ЧС Кумар Турмагамбетов.

Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, шестого апреля в 23:40 поступил сигнал о повышении уровня воды в реке Уил в Уилском районе и угрозе подтопления села Екпетал, поэтому было решено заблаговременно эвакуировать жителей в районный центр. В посёлке 255 жителей, 104 из них дети. Спасатели также организовали отгон 236 голов крупного рогатого скота, 453 овец и 28 птиц в безопасное место. В Екпетале остаются 50 мужчин и сотрудники полиции. Уилский райотдел по ЧС переведён на усиленный режим несения службы, из областного центра в район направили 26 человек и пять единиц техники. Сейчас в Екпетале укрепляют берега реки.Село Екпетал находится в пяти километра от райцентра.