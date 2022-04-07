Болларды вновь установили на велодорожках мегаполиса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Открытую травму головы получил велосипедист в ДТП в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Велосипедисты в социальных сетях обратили внимание, что на улицах с велодорожками вновь появились болларды. В пресс-службе управления городской мобильности информацию подтвердили. Напомним, что болларды с велодорожек убрали осенью для обеспечения беспрепятственной очистки дорог от снега в зимний период. Ранее сообщалось, что 65 светофоров с велодорожками доукомплектуют велосветофорами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.