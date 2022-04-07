В МВД сообщили, что сервис разработан совместно с Минцифрой. Казахстанцы за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать SMS-уведомление.В министерстве напомнили, что сейчас за проживание по недействительному удостоверению личности от 10 дней до месяца предусмотрено предупреждение, а свыше месяца – штраф в 21 441 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.