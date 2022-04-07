В Казгидромете сообщают, что на севере и северо-востоке ЗКО ожидается туман, днём на юго-западе и юге - усиление ветра. Туман ожидается в ЗКО Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды практический на всей территории Казахстана – пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются усиление ветра, туман, гроза и пыльная буря.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до 0..+2. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +12..+14 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
