Приближается сезон аллергии и следует знать, что заложенный нос, чихание и слезоточивость отнюдь не единственные признаки этого недуга. Эти неожиданные симптому аллергии не стоит игнорировать Фото с сайта Pixabay.com Согласно статистике, каждый шестой житель планеты страдает от аллергии, и что самое ужасное, число аллергиков с каждым годом растёт. По подсчетам специалистов, к 2025 году половина человечества будет подвержена этому хроническому заболеванию в той или иной форме. Помимо традиционных признаков (чихание, слезоточивость и насморк) существуют множество и других симптомов.
  • Головную боль могут вызвать немало факторов. Есть два вида головной боли, причиной которой может быть аллергия. Во-первых, боль ощущается в районе носовых пазух и переходит в переносицу. Во-вторых, болит лишь одна часть головы, при этом усиливается при ярком свете и часто сопровождается тошнотой. В таких случая не затягивайте и обратитесь к аллергологу.
  • Запоры могут свидетельствовать о наличии аллергии на пищу. Исследования показали, что у 73% страдающих от запоров людей, позже была выявлена аллергия на белок коровьего молока.
  • Традиционная аллергия на растения, пыль и шерсть животных проявляется в виде отеков в носовых пазухах. Это в свою очередь влияет на поступление кислорода к легкие, органы и тканы страдают от недостатка кислорода. С насморком человек плохо спит, а утром чувствует усталость и апатию. Отсюда и появляются проблемы с плохой памятью.
  • Во время аллергии человек дышит не носом, а ртом, они обветриваются, сохнут и трескаются, порой даже кровоточат. Поэтому не стоит игнорировать появление трещин на губах.
  • Во время обострения аллергии образуются застои крови в мелких капиллярах под глазами. Кровеносные сосудики расширяются, темнеют.
  • Кроме этого, во время аллергии человек теряет чувство обоняния, снижается вкусовая чувствительность, голос становится хриплым.
