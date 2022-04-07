- Головную боль могут вызвать немало факторов. Есть два вида головной боли, причиной которой может быть аллергия. Во-первых, боль ощущается в районе носовых пазух и переходит в переносицу. Во-вторых, болит лишь одна часть головы, при этом усиливается при ярком свете и часто сопровождается тошнотой. В таких случая не затягивайте и обратитесь к аллергологу.
- Запоры могут свидетельствовать о наличии аллергии на пищу. Исследования показали, что у 73% страдающих от запоров людей, позже была выявлена аллергия на белок коровьего молока.
- Традиционная аллергия на растения, пыль и шерсть животных проявляется в виде отеков в носовых пазухах. Это в свою очередь влияет на поступление кислорода к легкие, органы и тканы страдают от недостатка кислорода. С насморком человек плохо спит, а утром чувствует усталость и апатию. Отсюда и появляются проблемы с плохой памятью.
- Во время аллергии человек дышит не носом, а ртом, они обветриваются, сохнут и трескаются, порой даже кровоточат. Поэтому не стоит игнорировать появление трещин на губах.
- Во время обострения аллергии образуются застои крови в мелких капиллярах под глазами. Кровеносные сосудики расширяются, темнеют.
- Кроме этого, во время аллергии человек теряет чувство обоняния, снижается вкусовая чувствительность, голос становится хриплым.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.