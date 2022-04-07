Головную боль могут вызвать немало факторов. Есть два вида головной боли, причиной которой может быть аллергия. Во-первых, боль ощущается в районе носовых пазух и переходит в переносицу. Во-вторых, болит лишь одна часть головы, при этом усиливается при ярком свете и часто сопровождается тошнотой. В таких случая не затягивайте и обратитесь к аллергологу.

Фото с сайта Pixabay.com Согласно статистике, каждый шестой житель планеты страдает от аллергии, и что самое ужасное, число аллергиков с каждым годом растёт. По подсчетам специалистов, к 2025 году половина человечества будет подвержена этому хроническому заболеванию в той или иной форме. Помимо традиционных признаков (чихание, слезоточивость и насморк) существуют множество и других симптомов.