Фото с сайта pixabay.com Но, как бы мы не старались, после работы с клеем он остаётся на руках и оттереть его или смыть водой в принципе невозможно. Нужно средство помощнее. Можно отковырять клей, но как минимум у вас будет испорчена загрязнённая поверхность и появятся раны на руках. Поэтому этот вариант лучше исключить.Всё очень просто, никаких усилий. Вам необходимо приобрести в ближайшей аптеке пузырек со средством и вооружиться обычными косметическими тампонами. Затем пропитать их димексидом и приложить к загрязнённой поверхности или рукам на пару минут. Это средство предназначено для снятия воспалительных процессов. Его продают без наличия рецепта от врача. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.