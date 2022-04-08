С 30 апреля в Актюбинской области из-за резкого повышения температуры и таяния снега произошло подтопление домов, разрушение небольших мостов и дорог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сообщения о кишечной инфекции у актюбинцев из-за паводковой воды оказались фейком По данным ДЧС региона, подтопило 119 домов, один разрушило. В Актобе и Уилском районе в безопасное место эвакуировали более 500 человек. Второго апреля затопило несколько улиц в пригородном посёлке Жилянка, где разлилась речка Песчанка. А седьмого апреля в социальных сетях появилось сообщение, что здесь массовое заболевание, люди болеют семьями, возможно, кишечная инфекция из-за того, что вода отравлена паводковыми водами. Сообщения о кишечной инфекции у актюбинцев из-за паводковой воды оказались фейком Но информацию опровергли в Каргалинской больнице и в областной инфекционной больнице. Поздно вечером появилось сообщение департамента санэпидконтроля: экстренных извещений о заболевании, связанном с водой, к ним не поступало. Из водоснабжающей организации АО Aqtobe su energy group экстренных извещении об авариях в Жилянке тоже не было. Предприятию рекомендуют усилить производственный контроль в жилом массиве Каргалы с отбором проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП