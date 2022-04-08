Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Текст документа опубликован на сайте Акорды. Своим указом, президент постановил:
  • Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны и иностранных дел) проводить в течение года регулярные встречи с населением.
  • Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны иностранных дел) проводить встречу с населением вне графика в случае прогнозируемых либо возникших рисков ухудшения ситуации в курируемой сфере в том или ином регионе. При этом на доклад с презентацией уделять не более одной четверти от запланированного для встречи времени, а остальную часть времени уделить сессии «вопросы-ответы».
  • Акимам всех уровней принимать участие на встречах руководителей центральных исполнительных органов с населением.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования - восьмого апреля.