- Мы не можем сказать точную дату рождения, потому что малыш очень маленький размером, почти эмбрион размером 25 мм, он переползает в сумку и там продолжает своё развитие в течение полугода. О малыше наши сотрудники, конечно, догадывались по поведению мамы, - рассказали в администрации.

Скриншот с видео В пресс-службе зоологического парка сообщили, что у пары кенгуру Лары и Марата родился малыш.Кенгурёнка сотрудники парка впервые увидели в марте, когда он начал высовывать голову из сумки. Пол малыша также пока неизвестен.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.