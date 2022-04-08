Семья кенгуру живёт в большом вольере напротив бегемотов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
В пресс-службе зоологического парка сообщили, что у пары кенгуру Лары и Марата родился малыш.
- Мы не можем сказать точную дату рождения, потому что малыш очень маленький размером, почти эмбрион размером 25 мм, он переползает в сумку и там продолжает своё развитие в течение полугода. О малыше наши сотрудники, конечно, догадывались по поведению мамы, - рассказали в администрации.
Кенгурёнка сотрудники парка впервые увидели в марте, когда он начал высовывать голову из сумки.
Пол малыша также пока неизвестен.
