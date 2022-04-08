Полиция завела уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, передаёт Polisia.kz. Три беременные женщины скончались в ЗКО в прошлом году Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в марте в одной из школ Павлодара. Первоклассник, оставшись без присмотра, нашёл в шкафу бутылочку перманганата калия и решил насыпать его себе в рот. Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу.
- За несколько дней до случившегося воспитатель взяла марганцовку у медицинского работника школы, чтобы обработать раны на ногах и руках у другого ученика. Затем в спешке убрала флакон с марганцовкой в шкаф рабочего стола, так как хотела отдать утром медсестре, – рассказали полицейские.
Стражи порядка ведут досудебное расследование по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Накануне в Павлодаре трёхлетний ребёнок отравился антидепрессантами. Вместо антибиотиков, фармацевт по ошибке дала психотропный препарат с похожим названием.