– От жителей города по линии единой службы 109 регулярно поступали заявки на откачку воды. Наши сотрудники выезжали на место и откачивали воду, - рассказал Ринат Нургалиев.

– Воды было действительно много, сами мы бы не справились. На следующий день приехали работники ТОО «Жайык таза кала» и откачали всю воду, за что им огромное спасибо. В противном случае наш двор и погреб оказался бы в воде, - рассказала Айзада Нурбегенова.

На протяжении недели в области установилась опасная паводковая ситуация. Из-за резкого потепления снег начал стремительно таять и нависла угроза подтоплений. Во время прохождения паводка, снег тает, стекает по естественным и искусственным стокам и скапливается в низинах. В результате чего создается угроза подтопления жилого сектора и объектов хозяйствования. По области затопленными оказались несколько районов, однако в Уральске удалось избежать таких последствий. В городе противопаводковые мероприятия начались заблаговременно, сотрудники ТОО «Жайык таза кала» вывезли большое количество снега, подготовили земляные арыки, установили водопропускные трубы, провели дноуглубительные работы канала в микрорайоне Сарытау, вовремя откачивали талую воду, подготовили технику и инертные материалы. Благодаря своевременно принятым мерам со стороны ТОО «Жайык таза кала» на территории города ни один дом не был затоплен талыми водами. Всего с городских улиц откачено более 30 кубометров воды, очищено 140 километров арычной системы. Откаченная вода сливается в пяти пунктах: на пересечении улиц Кулечева и Черекаева, на пересечении улиц Кекилбаева и Караша, в районе училища, в полигоне в районе посёлка Асан, а так же на Баскачку (в прошлом приток Урала в районе остановки Универмаг). Более 750 сотрудников ТОО «Жайык таза кала» работают в круглосуточном режиме в две смены. В каждую смену для недопущения паводков на городские улицы выезжают 40 единиц специальной техники, подготовлено более трёх тысяч мешкотары.говорит, что основная масса талой воды откачана и в большинстве районов города уже миновала угроза подтопления.Действительно через единую службу 109 поступали десятки заявок от горожан, которые просили откачать воду у их жилья. Жительница города Айзада Нурбергенова говорит, что 31 марта возле её частного дома в микрорайоне Жулдыз скопилась талая вода. Женщина позвонила в 109 и попросила откачать воду.