Тем самым сотрудники ТОО «Жайык таза кала» предотвратили угрозу подтопления частных жилых домов и подвалов многоэтажек.
На протяжении недели в области установилась опасная паводковая ситуация. Из-за резкого потепления снег начал стремительно таять и нависла угроза подтоплений.
Во время прохождения паводка, снег тает, стекает по естественным и искусственным стокам и скапливается в низинах. В результате чего создается угроза подтопления жилого сектора и объектов хозяйствования. По области затопленными оказались несколько районов, однако в Уральске удалось избежать таких последствий.
В городе противопаводковые мероприятия начались заблаговременно, сотрудники ТОО «Жайык таза кала» вывезли большое количество снега, подготовили земляные арыки, установили водопропускные трубы, провели дноуглубительные работы канала в микрорайоне Сарытау, вовремя откачивали талую воду, подготовили технику и инертные материалы.
Благодаря своевременно принятым мерам со стороны ТОО «Жайык таза кала» на территории города ни один дом не был затоплен талыми водами.
Всего с городских улиц откачено более 30 кубометров воды, очищено 140 километров арычной системы. Откаченная вода сливается в пяти пунктах: на пересечении улиц Кулечева и Черекаева, на пересечении улиц Кекилбаева и Караша, в районе училища, в полигоне в районе посёлка Асан, а так же на Баскачку (в прошлом приток Урала в районе остановки Универмаг).
Более 750 сотрудников ТОО «Жайык таза кала» работают в круглосуточном режиме в две смены. В каждую смену для недопущения паводков на городские улицы выезжают 40 единиц специальной техники, подготовлено более трёх тысяч мешкотары.
Директор ТОО «Жайык таза кала» Ринат Нургалиев
говорит, что основная масса талой воды откачена и в большинстве районов города уже миновала угроза подтопления.
– От жителей города по линии единой службы 109 регулярно поступали заявки на откачку воды. Наши сотрудники выезжали на место и откачивали воду, - рассказал Ринат Нургалиев.
Действительно через единую службу 109 поступали десятки заявок от горожан, которые просили откачать воду у их жилья. Жительница города Айзада Нурбергенова говорит, что 31 марта возле её частного дома в микрорайоне Жулдыз скопилась талая вода. Женщина позвонила в 109 и попросила откачать воду.
– Воды было действительно много, сами мы бы не справились. На следующий день приехали работники ТОО «Жайык таза кала» и откачали всю воду, за что им огромное спасибо. В противном случае наш двор и погреб оказался бы в воде, - рассказала Айзада Нурбегенова.
Новости Компаний
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.