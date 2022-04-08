Директор клиники рассказала подробности убийства известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передаёт телеканал КТК. Медицинское сообщество потрясено - министр здравоохранения об убийстве врача в Алматы Фото: gastro.kz/Instagram По словам главы клиники, где работал врач, подозреваемый два месяца следил за своей жертвой.
- Пациент, оказывается, долго выслеживал, как нам следователь говорил, что он в два часа ночи его уже караулил там. Он выследил его, знал, где машина стоит на стоянке. И как раз где-то около девяти часов это было, - рассказывает Ляйля Ташенова, директор клиники.
Коллеги Юрия Шумкова говорят, что задержанный был трижды на приёме у врача. В первый раз провести исследование не удалось - мужчина вырвал зонд. На следующий день процедуру пытались повторить, но тоже безуспешно - у пациента был спазм пищевода. Провести эндоскопическое исследование Шумков смог только с третьего раза, после чего назначил мужчине лечение. Ссор и скандалов между ними не было. Юрия Шумкова убили утром четвёртого апреля из охотничьего ружья. Подозреваемого задержали по «горячим следам». Министр здравоохранения отметила, что убийство врача потрясло медицинское сообщество Казахстана.