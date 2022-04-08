- Пациент, оказывается, долго выслеживал, как нам следователь говорил, что он в два часа ночи его уже караулил там. Он выследил его, знал, где машина стоит на стоянке. И как раз где-то около девяти часов это было, - рассказывает Ляйля Ташенова, директор клиники.Коллеги Юрия Шумкова говорят, что задержанный был трижды на приёме у врача. В первый раз провести исследование не удалось - мужчина вырвал зонд. На следующий день процедуру пытались повторить, но тоже безуспешно - у пациента был спазм пищевода. Провести эндоскопическое исследование Шумков смог только с третьего раза, после чего назначил мужчине лечение. Ссор и скандалов между ними не было. Юрия Шумкова убили утром четвёртого апреля из охотничьего ружья. Подозреваемого задержали по «горячим следам». Министр здравоохранения отметила, что убийство врача потрясло медицинское сообщество Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.