Предприниматели утверждают, что сейчас на автодороге фактически не ведутся ремонтные работы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Седьмого апреля у здания областного акимата собрались представители 15 подрядных организаций, которые были привлечены к капитальном ремонту печально известной трассы Казталовка - Жанибек - граница РФ. Они рассказали, что в 2020 году подрядчик ТОО «Темир Жол Жондеу» для ремонта участка трассы с 53 по 95 километры нанял в субподряд ТОО ADF Stroy+, которое в свою очередь заключило договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов.
Однако в сентябре 2020 года ТОО ADF Stroy+ перестаёт платить за поставленные товары и предоставленные услуги, при этом ссылаясь на задержку финансирования со стороны генерального подрядчика - ТОО «Темир Жол Жондеу». Несмотря на это, предприниматели продолжали оказывать услуги и поставлять необходимые материалы.
Руководитель ТОО «АБ-групп» Ерлан Актау говорит, что его предприятие поставляло горюче-смазочные материалы, за что ему задолжали 25 миллионов тенге.
– Сначала оплата поступала, а потом перестала. Мы остановили работу, нам начали звонить с АО «НК КазАвтоЖол», обещали, что финансирование будет и просили не останавливать работы. Мы поверили и продолжали работать до осени 2020 года. Неоднократно обращались в акимат области, к заказчикам, к генподрядчику, где нам посоветовали обращаться в суд. При этом мы обращались в суд, где вынесли решение в нашу пользу, однако оказалось, что взыскать с компании ТОО ADF Stroy+ нечего, их счета арестованы. Просим руководство области помочь нам в решении этой проблемы, - говорит мужчина.
Аналогичная проблема сложилась у руководителей ещё 15 компаний. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге. Предпринимателям теперь нечем платить заработную плату своим рабочим, оплачивать налоги и погашать кредиты. Они находятся на грани банкротства.
– Сейчас на участке фактически не проводятся никакие ремонтные работы. По документам работа идёт, а на деле - нет. Вы и сами, наверное, видели на фото и видео, в каком состоянии сейчас находится эта дорога, - отметил руководитель ИП Болат Кайырсапа.
Бизнесмены просят акимат дать распоряжение департаменту экономических расследований провести проверку. Также они просят прокуратуру вмешаться в это дело.
К собравшимся вышел заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев, который отметил, что в курсе сложившейся ситуации и посоветовал им обратиться в суд.
– Между компанией ТОО ADF Stroy+ и между её кредиторами образовалась задолженность. Кому-то должны за запчасти, кому-то за ГСМ, кому-то за аренду техники и так далее. Поймите, эта компания стала неликвидной, она была субподрядной организацией компании «Темир Жол Жондеу», которая не несёт ответственность за своего субподрядчика. «Темир Жол Жондеу» все деньги выплатила своевременно. Если мы как акимат будем вмешиваться в эти дела, то мы нарушим закон. Государство не должно вмешиваться, это коррупционный фактор. Мы переговорим с руководствами АО «НК КазАвтоЖол» и ТОО «Темир Жол Жондеу» и, если хотите, организуем вам встречу. Я сам на вашей стороне и готов помогать. Рекомендую каждому из вас обратиться в суд, - сказал Темирхан Мендыгалиев.
К слову, автодороги
Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника
. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути.
Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли
четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся.
