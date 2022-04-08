- Меня зовут Бакытова Жанна Маликкызы. Мне 26 лет. В 16 лет мне поставили диагноз Синдром Шершевского-Тернера (генетическое заболевание, которому подвержены исключительно женщины - прим. автора). В 20 лет я встретила любимого и мы долгое время встречались. Вскоре по казахским традициям прошел обряд «Сырга салу» (помолвка – прим. автора). Как и любая девушка, я была на седьмом небе от счастья. Дело шло к свадьбе, - пишет Жанна.

- И с этого момента наша жизнь меняется на все 180 градусов. Начинаются больницы, перелёты, операции, в итоге инвалидность первой группы. Вместе мы пережили и этот сложный период. Прошло три года, как мы живем бок о бок, поддерживая друг друга, несмотря на все жизненные преграды. В 2021 году в надежде иметь ребенка мы были на приёме у Алмаза Курмангалиевича (врач-репродуктолог – прим.автора) в ЭКО центре в Нур-Султане, где нам сообщили, что у нас есть такая возможность, но квоты с нашим диагнозом государство не выделяет. Узнав о проведении конкурса телеведущей Ләйлә Сұлтанқызы совместно с клиникой «ЭКОМЕД», где выигравший имеет право на бесплатное ЭКО, загорелся огонёк надежды и мы подали заявку на участие. Я надеюсь, что судьба улыбнется нам и именно нашей семье посчастливится выиграть и стать родителями, - пишет Жанна. - В этот Священный месяц Рамазан я прошу каждого, кто прочитает о нашей судьбе, не оставаться равнодушными, помочь нам обрести счастье стать родителями и встретиться с нашим долгожданным ребёночком.

В редакцию «МГ» обратился житель Уральска Даулет Бакытов, который рассказал, что они с супругой участвуют в, объявленном телеведущей Ләйлә Сұлтанқызы и клиникой «Экомед». Организаторы принимали заявки от замужних женщин, не достигших 45 лет, и которые по каким-то причинам не смогли получить квоту на бесплатное ЭКО. Как выяснилось, в конкурсе приняли участие и жители ЗКО Даулет и Жанна Бакытовы.Даулет ездил на работу вахтовым методом в Актау, чтобы заработать денег на свадьбу. Там на стройке молодой мужчина упал с высоты четвёртого этажа. Сейчас он инвалид первой группы – передвигается на коляске.В конкурсе на сегодня осталось четыре участницы, среди которых Жанна Бакытова.