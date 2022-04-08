- Прирост новых счетов юридических лиц - резидентов России, с начала года незначителен. С конца февраля банковские счета открыты для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805, - рассказали в агентстве.

Иллюcтративное фото из архива "МГ" В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что с 24 февраля в казахстанских банках открыто 11 940 счетов для физических лиц резидентами России и Беларуси. Из них 10 725 счетов открыты при личном присутствии заявителя или доверенного, 1 215 счетов - дистанционно.В ведомстве отметили, что порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Открыть счёт можно как в офлайн режиме, так и онлайн посредством электронного заявления. Независимо от способа, до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя.