Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, седьмого апреля на дороге Кенкияк - Саркуль произошло ДТП. Водитель «Лада-219110» не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. Выяснилось, что за рулём находился 15-летний подросток. Он без разрешения взял автомобиль отца и поехал кататься вместе со своим одноклассником. В результате ученики девятого класса получили травмы и госпитализированы в сельскую больницу.