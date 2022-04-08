Нам нужно, чтобы он начал разговаривать и понимать - мама низкорослого ребёнка из Уральска
Кайрату Нурберген скоро исполнится семь лет, но он выглядит как двухлетний мальчишка. У него генетическая болезнь, при которой нарушается процесс роста костей скелета. Сейчас ему необходимо развить речь, чтобы идти в школу и общаться со своими сверстниками, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Кайрат Нурберген
Кайрат Нурберген с самого рождения страдает тяжёлыми заболеваниями, такими как внутренняя гидроцефалия, задержка психомоторного развития, задержка речевого развития, ахондраплазия. Ранее мы уже писали про него, в 2019 году мальчик нуждался в курсе реабилитации, который он успешно получил. В марте прошлого года мальчику требовалась операция по удлинению рук и ног, для того, чтобы он смог себя обслуживать: элементарно завязывать шнурки и уметь одеваться.
Сейчас мама Кайрата Нурсулу Беккарнаева делает всё, чтобы у её сына появились понимание и речь.
- С генетическим заболеванием мы смирились. Он будет низкорослым, наша задача его социализировать. Чтобы он смог пойти в школу, общаться со своими сверстниками, жить полноценной жизнью. Нам нужно пройти курс для развития речи в Оренбурге («Реацентр Оренбургский») на микротоковую рефлексотерапию. Это уже будет шестой курс лечения. После лечения у него появилось небольшое понимание. Самим собрать 700 тысяч тенге нам не под силу. Я обращаюсь к неравнодушных казахстанцам. Мечтаю, чтобы мой ребёнок играл в футбол, бегал, прыгал. Хотя бы просто мог прогуляться с мамой за ручку, - рассказывает Нурсулу.
Мама Кайрата говорит, что сейчас рост почти семилетнего сына составляет около 80 сантиметров.
- Это кроха, который борется с такими серьёзными заболеваниями. Ему очень сложно, но он стойкий и храбрый мальчик, - заключила она.
Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут перевести деньги:Kaspi GОLD: 4400 4301 0001 9501. Счет привязан к номеру 8 775 983 51 15 Нурсулу Беккарнаева.ИИН 840409400282Сбербанк: 4578 3200 0283 4758Реквизиты для перевода с России: KZ 27914CP64369704412Народный банк: 4405 6397 9848 3507Также вы можете позвонить по номеру телефона +7 777 176 02 48 Нурсулу Беккарнаевой.
Фото предоставлено Нурсулу Беккарнаевой
