12-летняя девочка 31 марта провалилась в глубокий арык в новом районе Актобе Батыс-2, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Актобе о паводке и упавшем в арык ребёнке: Я ответственен за всё Её едва не засосало в водоотводную трубу. Арык ребёнок не увидел, потому что он остался под потоком талой воды. Девочку бросились вытаскивать тренеры фитнес-клуба, который находится рядом, и охранник жилищного комплекса. В ДЧС Актюбинской области благодарственные письма министра и премии получили Ерболат Кульжигитов, Алексей Ступенко, Альберт Десусев, Евгений Зелевский, Юрий Лысенко. В Актобе наградили мужчин, спасших тонувшую в арыке школьницу