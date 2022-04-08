Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иллюстративное фото из архива "МГ" На кадрах видно, как мужчина на BMW медленно едет по пешеходной набережной реки Урал в районе Жилгородка, довольно громко включив музыку в салоне авто.В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что очевидцы сообщили о нарушителе на пульт «102». Патрульные машину остановили и отвезли 36-летнего водителя на медосвидетельствование. Оказалось, что мужчина находился в состоянии опьянения средней степени. За езду на пешеходной части водитель уже наказан - он должен пополнить казну на 15 МРП (45 тысяч тенге). А вот какое наказание он понесёт за нетрезвое вождение, определит суд.