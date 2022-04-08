улицу Московская хотят переименовать на Тәуелсіздік,

улицу Мирзоян – на улицу Желтоқсан,

улицу Согласия – на улицу Шәпет Қоспанов,

улицу Тәуелсіздік – на улицу Бисен Жұмағалиев,

улицу Светлая – на улицу Базарбай Жұманиязов,

улицу Надежда – на улицу Тұяқберді Шәмелов,

улицу Лиственная – на улицу Жаңғали Набиуллин,

улицу Букетная – на улицу Николай Чесноков,

улицу Вольная – на улицу академик Сухан Камалов,

улицу Ореховая – на улицу Алдияр Рахметов,

улицу Евразийская – на улицу Еуразия.

– Названия посёлков и улиц - это исторические памятники, которые запечатлели в себе жизнь района, его людей, быта и традиции. Например, посёлок Федоровка. На каждом этапе были свои герои, которые оставили свой след. В социальных сетях распространяется информация о переименовании этого села. Мнения людей разделились, кто-то за, а кто-то против. Люди не понимают, почему не учитывают их мнение, ведь жить там будут именно они, - заявил депутат.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, восьмого апреля, состоялась очередная сессия областного маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стало переименование некоторых населённых пунктов и улиц в регионе. Руководитель управления по развитию языков ЗКО Ерлан Галиев отметил, что в области ведётся работа по замене идеологически устаревших названий улиц. В Уральске планируют переименовать площадь и 11 улиц. Предложение уже рассмотрели члены ономастической комиссии, и даже согласовали с министерством юстиции. Так, площадь имени Маншук Маметовой предложили переименовать в площадь Батыр қыздар. Кроме того, изменения в названии коснутся и 11 городских улиц:Однако не все присутствующие народные избранники поддержали такое предложение. По словам депутата областного маслихата Аркадия Рубцова, переименование населённых пунктов и улиц вызовет лишь социальное напряжение среди населения. По его словам, в городе так часто меняются названия улиц, что даже коренные жители не могут их запомнить.Между тем депутаты Алия Салиева и Турарбек Тлемисов ответили, что общественные слушания проводились, и большинство сельчан поддержали такое решение. Ерлан Галиев отметил, что сам район называется Теректинский, переименование Федоровки в Теректи - это приведение в соответствие. При вынесении этого решения все процедуры были соблюдены, заверил Галиев. Глава региона Гали Искалиев подчеркнул, что переименование не всех населенных пунктов поддержали местные жители. По некоторым посёлкам местное население не дало согласие, и предложение было отклонено. Это, по словам акима области, говорит о том, что общественные слушания всё же проводились. Решением большинства депутатов предложение о переименовании площади и 11 улиц было поддержано. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.