скриншот с видео Видео было снято около 18:30 30 марта на улице Курмангазы. Участники «колонны нарушителей»: Toyota Camry 40, Lada Vesta, Toyota Camry 50 и Lada Granta. Водитель Toyota Camry оплатит за поездку 30 тысяч тенге штрафа. Он не пристегнул ремень и нарушил правила маневрирования. Его пассажир за катание, высунувшись из окна авто, оплатит шесть тысяч тенге. Водитель Lada Vesta должен казне 15 тысяч за не пристёгнутый ремень, а его пассажир шесть тысяч за то, что вылез из автомобиля через окно. Водитель Toyota Camry 50 оказался несовершеннолетним и за езду без прав он оштрафован на 15 тысяч тенге. Водитель Lada Granta пополнил бюджет сразу на 135 тысяч тенге. Его наказали за нарушение правил маневрирования, отсутствие номерного знака, установку led-ламп, не пристёгнутый ремень безопасности и создание аварийной ситуации. Оба его пассажира также должны по шесть тысяч тенге за то, что высунулись из окна едущей машины. Двух «патриотичных» пассажиров, которые вытащили флаг из машины, накажут ещё на 153 тысячи тенге каждого за нарушение порядка использования государственного символа.