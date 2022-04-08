Таким образом Гали Искалиев пожурил чиновника за недостаточную разъяснительную работу с иногородними предприятиями, которые не спешат регистрироваться на территории области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Аким Бурлинского района Миржан Сатканов
В феврале этого года трёхсторонняя комиссия приняла решение по увеличению заработной платы вахтовиков
, работающих на Карачагакском месторождении. Планировалось, что повышение зарплаты коснётся более девяти тысяч работников. Вместе с тем, одним из условий повышения заработной платы для субподрядчиков была обязательная оплата налогов на территории ЗКО.
Седьмого апреля в областном акимате вновь состоялось совещание трёхсторонней комиссии по этому вопросу. По данным главы региона Гали Искалиева, около 50% компаний, работающих в КПО б.в., не платят налоги в нашу область.
– Я считаю, что это требование справедливое, об этом неоднократно говорили. Мы не говорим о переводе в область юридического лица, мы лишь хотим, чтобы в нашем регионе были их представительства, они будут оплачивать налоги только за тех людей, которые работают на территории ЗКО. Для этого никаких дополнительных расходов не требуется, открывать офис не нужно. Мы поможем открыть филиал. Ваши люди пользуются здешней инфраструктурой, портят экологию, пользуются привилегиями, которые субсидируются за счёт местного бюджета. Поэтому наше требование вполне законно и мы будем добиваться того, чтобы КПО б.в. не помогало компаниям в части увеличения бюджета, если они не будут платить налоги, - заявил Искалиев.
По данным КПО б.в., 462 подрядным и субподрядным организациям разосланы письма с инструкциями от недропользователя. 157 из них предоставили списки людей на возмещение затрат за февраль этого года. 9 672 работникам одобрены выплаты 60 000 тенге за февраль 2022 года.
– Выборочный мониторинг показал, что наиболее уязвимые слои - уборщицы, охранники, рабочие получили указанную выплату за февраль. По состоянию на 28 марта 2022 года, 31 подрядная компания выплатила заработную плату с повышением за февраль месяц, - сообщили в КПО б.в.
Руководитель департамента государственных доходов по ЗКО Бауыржан Айнабеков рассказал, что по проведенному анализу составлен список из 128 предприятий, обслуживающих Карачаганакское месторождение. На территории ЗКО из их числа зарегистрированы 66 компаний, то есть 62 подрядчика не состоят на регучёте в нашей области. Вместе с тем, 10 имеют филиалы, представительства, от них за 2021 году поступило 989 миллионов тенге, за текущий период – 188 миллионов тенге налогов.
По итогам заседания глава региона подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо продолжить.
– Видимо мои заместители и ДГД плохо объясняют, никаких дополнительных финансовых операций не надо делать. Директор филиала подписал трудовой договор, на этом его работа закончена. Индивидуальный подоходный налог и социальный налог остаются в ЗКО. Для меня это важный вопрос, потому что область ежегодно теряет около 10 миллиардов тенге от компаний, которые здесь работают, получают доходы, но не регистрируются. Для нашего региона это большая сумма. Если у вас есть планы работать на территории нашей области, то прошу ещё раз открыть здесь филиал или представительство. Акиму Бурлинского района Миржану Сатканову делаю замечание. До каждого, кто хочет открыть здесь юридический адрес, персонально разъясните, я вам это уже поручал. Подрядчики до сих пор задают вопросы, значит вы не довели до их сведения, - резюмировал Гали Искалиев.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.