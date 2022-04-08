Итак, можно выделить "солёную" категорию продуктов:

разновидности сыров,

колбасы и сосиски,

копченые продукты,

кубики для супа, приправы,

консервы,

чипсы,

фастфуды,

морепродукты в готовом виде,

различные соусы,

полуфабрикаты,

майонез,

овощные соки.

Как снизить употребление соли?

при покупке продуктов в супермаркете, будь крайне внимательными, читайте состав продуктов на этикетке. И чем меньше содержания натрия, тем менее соленый продукт.

если в составе не указанного точного веса ингредиентов входящих в состав продукта, то полагайтесь на правила: содержание продуктов перечисляют от большего к меньшему, следовательно натрий и соль должен быть в самом конце списка.

откажитесь от магазинных соусов, томатных паст, майонезов, солений. Замените на приготовленные собственноручно или покупайте продукты из ЭКО-списка;

сократите приготовление блюд из магазинных полуфабрикатов;

замените соль на специи по своему вкусу, добавьте лимонного сока или черного перца;

перед употреблением, промывайте водой овощные консервы;

тщательно отмеряйте соль при готовке, не сыпьте ее на глаз;

уберите солонку, чтобы не соблазнять себя;

Фото с сайта pexels.com Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на днях говорила, что казахстанцы едят более чем в три раза больше соли, чем рекомендуют врачи. В среднем казахстанец в день употребляет 18 граммов соли, тогда как ВОЗ рекомендует норму в пять граммов. Стоит отметить, что большое количество соли содержится в основном в полуфабрикатах и готовой еде. Повара в столовых, ресторанах и кафе тоже не скупятся на соль при приготовлении.Диетологи утверждают, что чрезмерное потребление соли только вредит организму. Продукт опасен для людей с болезнями сердца, почек и лишним весом. Ограничивайте потребление соли у детей. Не солите еду малышам до двух лет. Возьмите за правило - здоровое питание. Любая подсоленная пища кажется вкуснее, только потому что соль стимулирует рецепторы на языке. Но если постепенно снизить ее употребление, рецепторы восстановят свои функции. При употреблении несоленой пищи гораздо быстрее пропадает чувство голода. Сократите потребление соли в своем рационе и вы сразу заметите, как организм начнет работать без сбоев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.