В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +8..+10, ночью похолодает до +2..+4. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - дождь. Днём ожидается до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер восточный до 12 метров в секунду.

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на большей части территории - пройдут осадки в виде дождя и снега, днём на юге – сильные дожди, ожидаются усиление ветра, пыльная буря, гроза, шквал.