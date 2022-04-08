Фото с сайта Pixabay.com Чипсы бесспорно стали одним из самых популярных продуктов среди молодежи, при этом они неизменно занимают первое место в рейтинге вредных для здоровья человека продуктов. Но есть рецепты, которые ничем не хуже традиционных чипсов, они даже имеют некоторое преимущество, не вредны для организма. Например,в духовке. Их приготовить не составит особого труда, получаются вкусными и хрустящими. Их можно запросто взять с собой в кинотеатр, похрустеть во время перекуса, либо использовать как дополнительный ингредиент для приготовления каш. Для приготовления вам понадобятся всего два продукта - это банан и лимонный сок. Для начала необходимо разогреть духовку до 10 градусов, противень застелить пергаментной бумагой. Далее очищаем банан и нарезаем тонкими кружками. Выкладываем дольки одним слоем на противень и протираем соком лимона. Выпекаем чипсы 2 часа, затем переворачиваем и оставляем в духовке еще 15-20 минут. Изтоже можно приготовить вкусные чипсы, и на это у вас уйдут считанные минуты. При этом они намного вкуснее тех, что продаются в магазинах. Макароны предварительно отвариваем в соленой воде до готовности, немного остужаем, обваливаем их в муке, обжариваем в разогретом подсолнечном масле до золотистого цвета, посыпаем солью, сушеным чесноком и любыми другими любимыми специями. Чипсы изподойдут для всех. Способ приготовления очень прост. Крабовые палочки нарезаем полосками в 10-12 мм, посыпаем солью, паприкой и перемешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем чипсы до золотистого цвета. Вот и все. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.