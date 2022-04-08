Ваши домочадцы непременно оценят банановые чипсы, чипсы из крабовых палочек и макарон. (без названия) Фото с сайта Pixabay.com Чипсы бесспорно стали одним из самых популярных продуктов среди молодежи, при этом они неизменно занимают первое место в рейтинге вредных для здоровья человека продуктов. Но есть рецепты, которые ничем не хуже традиционных чипсов, они даже имеют некоторое преимущество, не вредны для организма. Например, банановые чипсы в духовке. Их приготовить не составит особого труда, получаются вкусными и хрустящими. Их можно запросто взять с собой в кинотеатр, похрустеть во время перекуса, либо использовать как дополнительный ингредиент для приготовления каш. Для приготовления вам понадобятся всего два продукта - это банан и лимонный сок. Для начала необходимо разогреть духовку до 10 градусов, противень застелить пергаментной бумагой. Далее очищаем банан и нарезаем тонкими кружками. Выкладываем дольки одним слоем на противень и протираем соком лимона. Выпекаем чипсы 2 часа, затем переворачиваем и оставляем в духовке еще 15-20 минут. Из макарон тоже можно приготовить вкусные чипсы, и на это у вас уйдут считанные минуты. При этом они намного вкуснее тех, что продаются в магазинах. Макароны предварительно отвариваем в соленой воде до готовности, немного остужаем, обваливаем их в муке, обжариваем в разогретом подсолнечном масле до золотистого цвета, посыпаем солью, сушеным чесноком и любыми другими любимыми специями. Чипсы из крабовых палочек подойдут для всех. Способ приготовления очень прост. Крабовые палочки нарезаем полосками в 10-12 мм, посыпаем солью, паприкой и перемешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем чипсы до золотистого цвета. Вот и все. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.