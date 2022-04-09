Субботник отменили из-за дождя, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более пяти тысяч человек вышли на субботник в ЗКО Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, сегодня, девятого апреля, субботника не будет. Он переносится на неопределённый срок в связи с неблагоприятными погодными условиями. С ночи в Уральске шел дождь. Ранее сообщалось, что с девятого апреля по 21 мая пройдёт двухмесячник по санитарной очистке города. На протяжении шести недель каждую субботу горожане будут выходить на субботник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.