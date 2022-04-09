- В результате столкновения загорелась «Газель». Водитель скончался на месте. Водитель DAF госпитализирован в центральную больницу Айтекебийского района, - отметили в ведомстве.

Авария произошла восьмого апреля на трассе Самара - Шымкент вблизи посёлка Киякты Айтекебийского района. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 38-летний водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF, за рулём которого находился гражданин Узбекистана.Стражи порядка призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.