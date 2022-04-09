Машина загорелась после столкновения с грузовиком DAF, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Водитель "Газели" погиб в аварии на трассе Самара - Шымкент Авария произошла восьмого апреля на трассе Самара - Шымкент вблизи посёлка Киякты Айтекебийского района. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 38-летний водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF, за рулём которого находился гражданин Узбекистана.
- В результате столкновения загорелась «Газель». Водитель скончался на месте. Водитель DAF госпитализирован в центральную больницу Айтекебийского района, - отметили в ведомстве.
Стражи порядка призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Актюбинской области