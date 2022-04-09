- Со стороны водителей очень много поступает негативных сообщений из-за ям, образованных на дорогах в зимнее время. Хочу заверить, что самыми проблемными участками являются дороги по проспекту Абулхаир хана и улице Шолохова. По Абулхаир хана объявлен конкурс на средний ремонт, по планам в течение двух месяцев определиться подрядчик. Сумма проекта составит 650 миллионов тенге. Дополнительно там будет установлено освещение. По улице Шолохова идут переговоры с компанией КПО б.в., чтобы провести ремонт за счёт недропользователей, - пояснил он. - В прошлом году некоторые участки, где выполнялся ямочный ремонт, весной начали крошиться заплатки. Есть нарекания к подрядчикам. По Шолохова около 30% работы (ямочного ремонта) выполнено не на должном уровне, теперь работа будет проведена снова, за счёт подрядчика.К слову, каждую весну перед горожанами открывается нелицеприятная картина: разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины и грязь. В этом году уральцы больше всего жалуются на состояние проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова. На днях заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, какие дороги в этом году отремонтируют в городе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.