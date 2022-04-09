Ремонт был выполнен не на должном уровне. Подрядчик все изъяны переделает за свой счёт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцы просят приехать президента, чтобы чиновники «проснулись» и отремонтировали дороги улица Шолохова Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что каждой весной в городе начинаются работы по ямочному ремонту дорог согласно графику. С ТОО «Адал Арна» заключен договор на ремонт улиц в течение трёх лет с 2021 по 2023 год. Ежегодно выделяется около 300 миллионов тенге. В этом году планируется провести ямочный ремонт на 50 улицах города (в первую очередь на основных и центральных улицах). А также компания оборудует тротуары по просьбе горожан.
- Со стороны водителей очень много поступает негативных сообщений из-за ям, образованных на дорогах в зимнее время. Хочу заверить, что самыми проблемными участками являются дороги по проспекту Абулхаир хана и улице Шолохова. По Абулхаир хана объявлен конкурс на средний ремонт, по планам в течение двух месяцев определиться подрядчик. Сумма проекта составит 650 миллионов тенге. Дополнительно там будет установлено освещение. По улице Шолохова идут переговоры с компанией КПО б.в., чтобы провести ремонт за счёт недропользователей, - пояснил он. - В прошлом году некоторые участки, где выполнялся ямочный ремонт, весной начали крошиться заплатки. Есть нарекания к подрядчикам. По Шолохова около 30% работы (ямочного ремонта) выполнено не на должном уровне,  теперь работа будет проведена снова, за счёт подрядчика.
К слову, каждую весну перед горожанами открывается нелицеприятная картина: разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины и грязь. В этом году уральцы больше всего жалуются на состояние проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова. На днях заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, какие дороги в этом году отремонтируют в городе.