Больше всего за неделю в Казахстане снова подорожали овощи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Как сообщается на сайте
премьер-министра РК, сегодня, 9 апреля, в Цифровом офисе Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары, а также повышению эффективности работы СЭЗ.
В ходе совещания председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев пояснил, что за прошедшую неделю рост цен на социально-значимые продовольственные товары составил 0,9%.
Больше всего подорожали лук – на 7,2%, морковь – 2,6%, капуста – 2,5%, картофель – 2,2%, молоко – 1,8%, мясо птицы и кефир – по 1,6%, сахар – 1,1%. Больше всего цены выросли в Мангистауской области – на 2%, Северо-Казахстанской – 1,9%, Акмолинской и Кызылординской – по 1,5%. Всего с начала года рост цен составил 12,4%.
- Мы продолжаем координацию местных исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Рейдовые мероприятия за прошедшую неделю охватили 30,8 тысячи магазинов "у дома", то есть 73% объектов торговли. На этой неделе выявили 231 нарушение. В результате торговые надбавки снижены на 25%, – отметил Ержан Казанбаев.
Он подчеркнул, что работа по увеличению финансирования "оборотной схемы" в регионах находится на низком уровне: выделено всего 58,3 млрд тг из запланированных 100 млрд.
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что запасы социально-значимых продуктов в стране составляют порядка 643,5 тысячи тонн. Сформированы запасы сахара – около 30 тысяч тонн без учета продукции сахарных заводов. При этом обеспечено бесперебойное производство внутри страны, заключён контракт на поставку дополнительного объема сахара из Индии.
По данным акиматов, запас картофеля по республике составляет 199 тысяч тонн, капусты – 17,2 тысячи тонн, моркови – 43,1 тысячи тонн, лука – 23,1 тысячи тонн.
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин доложил о мерах антимонопольного реагирования. В 12 регионах в отношении субъектов оптовой торговли продуктами территориальные подразделения Агентства завершили анализ, назначены проверки в отношении порядка 90 торговых рынков по фактам установления монопольно высоких цен.
Заслушав отчеты выступающих, глава правительства Алихан Смаилов обратился к акимам регионов, где за неделю зафиксировано наибольшее подорожание продуктов.
- В Мангистауской области допущен рост цен на лук – на 39,2%, а также на говядину – на 5,5%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контрактования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион. Эта работа не проделана, поэтому такой рост. На "оборотную схему" выделено 1,1 млрд тенге при плане 3,6 млрд. При этом из выделенных средств предпринимателям направлено только 177 млн, – сказал он.
Глава правительства отметил, что за последние два года в Северо-Казахстанской области выделены значительные средства на строительство молочно-товарных ферм. При этом в регионе отмечается рост цен на молочные продукты – кефир, творог и масло сливочное на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответственно.
- Вопросы по сдерживанию цен имеют первоочередное значение. Я неоднократно поручал обеспечить увеличение финансирования "оборотной схемы". Однако работа выполнена не в должной мере. Поручаю до конца апреля увеличить финансирование до 100 млрд тенге. В преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы опять столкнёмся с повышением цен", — отметил Алихан Смаилов.
Премьер-министр РК поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, в оперативном порядке осуществлять поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности. Минсельхозу совместно с акиматами необходимо принять меры по диверсификации засеваемых культур с учетом дефицита и потребности в овощной продукции. Особое внимание следует уделять контролю за торговой надбавкой.
- Рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат и в целом по увеличению доходов граждан, которую проводит правительств по поручению главы государства. Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание, – подчеркнул глава правительства.
Вторым вопросом совещания стало принятие мер по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон.
Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в некоторых регионах планируют расширить территорию СЭЗ, провести оптимизацию, завершить строительство начатой инфраструктуры, сократить непрофильные виды деятельности.
- Поручаю МИИР совместно с заинтересованными государственными органами в срок до 25 апреля внести в правительство актуализированную Дорожную карту по развитию СЭЗ, – заключил Алихан Смаилов.
