- По предварительной информации комиссии по расследованию технологического нарушения, назначенной Министерством энергетики РК по факту обрушения дымовой трубы №1 на Петропавловской ТЭЦ-2, основной причиной обрушения послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе. Этот фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу "точки росы" и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов, образуя кислоты. Воздействие кислоты привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы, – сообщили в Минэнерго.Для выяснения технического состояния обрушившейся дымовой трубы и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов, назначили экспертизы. Работа комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается.
