Основной причиной обрушения послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Министерство энергетики сообщило о предварительных итогах расследования обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в результате которого погибла женщина.
- По предварительной информации комиссии по расследованию технологического нарушения, назначенной Министерством энергетики РК по факту обрушения дымовой трубы №1 на Петропавловской ТЭЦ-2, основной причиной обрушения послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе. Этот фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу "точки росы" и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов, образуя кислоты. Воздействие кислоты привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы, – сообщили в Минэнерго.
Для выяснения технического состояния обрушившейся дымовой трубы и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов, назначили экспертизы. Работа комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается.
20 марта обрушилась одна из трёх труб на ТЭЦ-2. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер. 21 марта задержали и водворили в изолятор временного содержания директора ТОО ТЭЦ-2 и главного инженера. 22 марта под завалами трубы обнаружили тело пропавшей сотрудницы ТЭЦ-2. 37-летняя женщина работала машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха. С родственниками погибшей работают психологи. 27 марта произошла ещё одна авария произошла на Петропавловской ТЭЦ-2.