Скриншот с видео онлайн-трансляции Битва за чемпионские титулы состоялась в Сайтаме (Япония). Поединок длился девять раундов. Геннадий Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату. На кону стояли пояса по версиям IBF, IBO, принадлежавшие Головкину и WBA Super - Мураты. У Геннадия Головкина насчитывается 44 боя в профессиональной карьере.