Штормовое предупреждение объявлено на десятое апреля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пыльная буря накрыла Атырау По данным службы спасения, десятого апреля в области ожидается сильный туман.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +6..+8.
  • В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +18..+20 градусов, ночью - +8..+10 градусов.
  • В Актобе ожидается дождь. Днём воздух прогреется до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов.
  • В Актау будет солнечно. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании№