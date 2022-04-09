Почему у нас газ дороже, чем в Актобе и Атырау: о чем говорили на встрече с акимом Уральска
Сегодня, девятого апреля, состоялась первая встреча акима Уральска с населением, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Встреча местных жителей с градоначальником прошла в СОШ №37 (Самал, 72). Началась она с опозданием, Абат Шаныбеков прибыл на 20 минут позже назначенного времени. В зале находилось около пятидесяти человек, в том числе руководители различных ведомств и управлений.
Абат Шыныбеков начал с небольшого доклада, в котором озвучил планы на строительство различных объектов и ремонт дорог в городе. После градоначальнику начали задавать вопросы.
Жительница Уральска Шолпан Игизова живет в районе Старого аэропорта. Она сравнила этот район с поселком.
- Вот вы сделали тротуары, но почему только с правой стороны? По левой стороне люди не ходят? Я обошла все улицы, и везде так. Одна грязь, негде наступить. Потом свет, почему его выключали на долгое время? А у нас многое зависит в доме от электроэнергии. Нет электроэнергии, нет отопления. Дома маленькие дети. Столбы тоже как попало, где-то новые, где-то старые. В одном месте освещение есть, в другом - нет. Говорят, что наш город самый чистый и зеленый, но наши мусорные контейнеры не убирают вовремя. И вокруг очень много бегает бродячих собак. Раньше их ловили и уничтожали, а сейчас нет такого. Их стало очень много. Нападают на людей и бегают за машинами. Решите этот вопрос. Мы уже боимся выходить из дома, - сказала Шолпан Игизова.
Также женщина отметила, что каждый год в их районе делают дороги, но некачественно. И на следующий год вновь ремонтируют эти же дороги.
- Почему у нас самый дорогой газ? В Актобе и Атырау дешевле. При этом мы его производим, - задала вопросы местная жительница.
Абат Шыныбеков ответил на вопросы и критику. Со слов градоначальника, женщина верно подметила про тротуары с одной стороны, но так было ранее предусмотрено проектом. Все зависит от финансирования. В будущем если это будет возможным, то аким пообещал сделать тротуары.
- В 2014 году люди отказались от тротуаров в пользу дорог. Тогда было асфальтировано восемь улиц. Хотели пустить маршрут, но по дорогам ходят люди. По поводу электроэнергии, сейчас очень большая нагрузка, микрорайон вырос. Будем обновлять подстанции и решим этот вопрос. По поводу собак, то тут есть закон, который не позволяет отстреливать или уничтожать собак, как раньше. Что касается газа, да, мы его производим: выкачиваем, потом он поступает на завод и потом только к потребителям. Есть определенные затраты, транспортировка, содержание и другие. Отсюда и складывается такая цена, - ответил Абат Шыныбеков.
Напомним, глава города Абат Шыныбеков запланировал девять встреч с населением. Горожане могут заранее направить свои вопросы на номер в WhatsApp 8 708 209 73 83 и на электронную почту [email protected], а так же задать вопросы по телефону +7 (7112) 50 30 53.
График встреч:
9 апреля в 15:00 в СОШ №37 (Самал, 72)
12 апреля в 18:00 в школе-гимназии №44 (микрорайон Кунаева, 54)
14 апреля в 18:00 в СОШ №24 (4 микрорайон, 22)
16 апреля в 15:00 в СОШ №9 (микрорайон Строитель, 7)
21 апреля в 18:00 в Зале ДК “Молодежи” (улица Карбышева, 60)
23 апреля в 15:00 в СОШ №25 (улица Жезказган, 1/1)
26 апреля в18:00 в ДК “Зенит” (Сарайшык, 27/1)
28 апреля в 18:00 в СОШ №7 (улица Ихсанова, 111)
30 апреля в 15:00 в Областном центре народного творчества (улица Гагарина, 105/3)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!