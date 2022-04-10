- При проведения обыска по месту работы задержанного, в подсобном помещении продуктового магазина было обнаружено и изъято: 48-свертков, два пакетика и три пластиковые тары с порошкообразными веществами, а также было изъято 39-свертков, одна стеклянная тара с веществами растительного происхождения серо-зеленого цвета, со специфическим запахом. При проведение обыска по месту жительства было обнаружено и изъято четыре таблетки голубого цвета. По всем изъятым веществам назначена экспертиза, - отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Полицейские задержали 43-летнего мужчину за сбыт синтетического вещества (согласно заключения эксперта, это Альфа-пирролидиновалерофенон общим весом 0,38 грамма).Досудебное расследование ведётся по части 1 статьи 297 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, и их аналогов». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.