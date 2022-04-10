Это произошло после публикации видео, на котором, предположительно, запечатлено вымогательство, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Замглавы горздрава Алматы отстранили от работы Фото: РСК Алматы Видео в Facebook опубликовал врач Каиргали Конеев. Женщина, похожая на заместителя руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Лауру Мырзагали, спорила с девушкой из-за премии.
- Я тоже человек, понимаешь? Год работала, премию не получу, потому что строгий выговор из-за этого дурацкого больничного... Поэтому нам дадут по две-три премии и всё. Вы шесть возьмёте, мы две возьмём. На это собираем. Вам сейчас упали, ещё после обеда упадут, два раза упадут. Мы на вас записали по семь окладов, - говорит на видео женщина, похожая на чиновницу.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что «начата служебная проверка для выяснения обстоятельств, по результатам которой будет принято соответствующее решение». В пресс-службе акимата Алматы подтвердили, что на видео запечатлена Лаура Мырзагали. Она временно отстранена от работы. Говоря о больничном, речь шла об инциденте, который произошёл в сентябре 2021 года. Тогда в Facebook появилась информация, что Лаура Мырзагали незаконно получила больничный. В нём указано, что пациентка якобы присутствовала на приёмах у врача 30 июля, второго и третьего августа. Однако первого августа она вылетела в Нур-Султан и вернулась в Алматы третьего августа. В ноябре алматинский департамент агентства по делам госслужбы подтвердил, что необоснованная выдача листов временной нетрудоспособности подтвердилась. Замечания и выговоры получили сама Мырзагали, заместитель главного врача поликлиники (где выдали больничный) и терапевт. К слову, это не первый скандал вокруг Лауры Мырзагали. В начале 2021 года около 20 сотрудников управления написали жалобу в агентство по делам госслужбы, обвиняя Мырзагали в несоблюдении этики госслужащего. После её прихода УОЗ покинули более 10 специалистов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.