- Я тоже человек, понимаешь? Год работала, премию не получу, потому что строгий выговор из-за этого дурацкого больничного... Поэтому нам дадут по две-три премии и всё. Вы шесть возьмёте, мы две возьмём. На это собираем. Вам сейчас упали, ещё после обеда упадут, два раза упадут. Мы на вас записали по семь окладов, - говорит на видео женщина, похожая на чиновницу.В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что «начата служебная проверка для выяснения обстоятельств, по результатам которой будет принято соответствующее решение». В пресс-службе акимата Алматы подтвердили, что на видео запечатлена Лаура Мырзагали. Она временно отстранена от работы. Говоря о больничном, речь шла об инциденте, который произошёл в сентябре 2021 года. Тогда в Facebook появилась информация, что Лаура Мырзагали незаконно получила больничный. В нём указано, что пациентка якобы присутствовала на приёмах у врача 30 июля, второго и третьего августа. Однако первого августа она вылетела в Нур-Султан и вернулась в Алматы третьего августа. В ноябре алматинский департамент агентства по делам госслужбы подтвердил, что необоснованная выдача листов временной нетрудоспособности подтвердилась. Замечания и выговоры получили сама Мырзагали, заместитель главного врача поликлиники (где выдали больничный) и терапевт. К слову, это не первый скандал вокруг Лауры Мырзагали. В начале 2021 года около 20 сотрудников управления написали жалобу в агентство по делам госслужбы, обвиняя Мырзагали в несоблюдении этики госслужащего. После её прихода УОЗ покинули более 10 специалистов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.