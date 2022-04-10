- В тот же день, после того как состояние улучшилось, моя невестка с ребёнком отпросилась у врача домой, и около 11 часов они были дома. Но к вечеру мальчику опять стало плохо, он плакал, его рвало, всё это сопровождалось поносом и повышенной температурой, и примерно в 18:30 мы снова вызвали скорую помощь. Внука снова увезли в больницу. Чтобы прочистить ребёнку желудок, пытались поставить ему капельницу. Медсёстры не смогли найти вены и разорвали кровеносные сосуды. Ребенок всё время плакал, не мог успокоиться. В этот момент медсестра схватила ребенка и отругала его: «Всё, перестань, почему ты плачешь?». С капельницей ничего не вышло. По указанию врача начали поить его «Регидроном». Но ребенок был беспокойным, понос не прекращался, – рассказывает женщина.

- Врач сказала: «Если ребенок успокоится, мы оставим его дома». И ещё сказала, что он голоден, посоветовал дать ему манной крупы и молока. Мальчик съел всё, что ему дали. Но он не переставал плакать. Не спал вообще. Тогда я спросила у врача: «А какой у него диагноз?» – она ответила, что не знает. Затем я спросила: «Что вы ввели ребёнку, чтобы он уснул – димедрол?». Врач ответила, что его нельзя давать ребенку. Внука снова увезли в больницу, положили в реанимационное отделение. Все забеспокоились, отцу и матери ребёнка ничего не объясняли, их к нему не пускали. Потом ему вкололи димедрол. Моя невестка начала возмущаться: «Почему вы ему ввели димедрол, вы же сказали, что ребёнку этот препарат нельзя давать», на что врач ответила: «Пусть немножко отдохнёт», – рассказывает бабушка погибшего младенца.

- Моя невестка рассказала об этом врачам. Они сказали, что у него спадает температура, и продолжали разговаривать между собой о чём-то своём. А через 30-40 минут сообщили, что ребёнок умер. Врачи ввели большую дозу димедрола. Теперь они хотят это скрыть и не признают своей ошибки. Из-за избытка димедрола у ребенка поднялось давление до 200, а температура поднялась до 40. Более того, медсестра отругала и подёргала беспомощного младенца. Помощница санитара тоже возмущалась над больным ребёнком, мол, почему он постоянно рыгает. После того как мы потеряли нашего ребенка, мы с невесткой обратились к заведующей больницей Айгуль Торебеккызы, чтобы приняли меры. Лечащий врач Нурила Сериккызы не смогла ответить, по какому диагнозу она его лечила. Вот почему мой внук Ибрагим умер – из-за халатности врачей, - говорит о трагедии бабушка мальчика.

- Он был единственным внуком, который рос нам на радость, а как играл и смеялся. Что теперь делать?! - задала вопрос женщина.

Маленький Ибрагим с отцом во время болезни. Фото предоставлено родственниками 3 марта в Кызылкогинской районной больнице скончался 11-месячный ребёнок. Жительница села Миялы Баян Шукиргалиева винит в смерти внука врачей этой больницы. Она уверена, что медики не смогли поставить ребёнку правильный диагноз, лечили не от той болезни, поэтому он и погиб. В связи с этим она подала жалобу на врачей в областную прокуратуру, а также направила письмо в Администрацию Президента. Недавно получила ответы, что её обращение находится на рассмотрении. Имя младенца, умершего в больнице – Ибрагим Берик. 23 апреля ему исполнился бы один год. По словам Баян Шукиргалиевой, вечером первого марта внука вырвало, он потерял аппетит и стал беспокойным. В тот день около 23:30, когда ребенку стало совсем плохо, невестка и сын вызвали скорую помощь. Врач скорой сделал укол, но это не помогло, рвота не прекращалась. У ребёнка поднялась температура, и в 5 утра следующего дня домашние опять вызвали «скорую». На этот раз ребенка и его мать доставили в Кызылкогинскую районную больницу. Это было 2 марта.По её словам, невестка, подумав, что сын, вероятно, плачет от страха, от смены обстановки, попросила врача отпустить их домой, чтобы создать ему комфортную обстановку и уложить в привычном для него бесике. Врач разрешила и вместе с ними приехала домой 3 марта в 14:30.Затем врачи всполошились, что ребёнок не может дышать, и начали искать катетер, чтобы подать ему кислород, но не нашли. По словам родителей, врачи попросили маму отдохнуть, потому что ребёнку ввели димедрол, и он уснул. Когда мать, уходя, обняла ребёнка, его маленькие ручки были как будто остывшими.Женщина отмечает, что скучает по внуку и его сладкой улыбке.В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. 3. ст. 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека" и ведется досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца. Результаты пока не объявлены. По данному случаю создана специальная проверочная комиссия при областном управлении здравоохранения. Заместитель начальника управления Жанар Садуова сообщила, что без результатов экспертизы сказать ничего не может.